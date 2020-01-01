عودة الروح لكرة القدم .. أول نادي إيطالي يعلن العودة للتدريبات

بعد قرار مقاطعة إيمليا رومانيا بعودة الأنشطة الرياضية والتدريبات نادي ساسوولو يقرر العودة من جديد.

أعلن نادي ساسوولو بشكل رسمي عن عودته للتدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل بالرغم من جائحة كورونا التي يعاني منها العالم.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد خلالها أن التدريبات ستكون بالتوازي مع قواعد التباعد المجتمعي قدر الإمكان.

وكتب النادي: "ساسولو كالتشيو يعلن أن يوم الإثنين الموافق الرابع من مايو سيكون أول أيام تدريبات لاعبي الفريق بشكل فردي على ملاعبنا".

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وأضاف: "اللاعبون سيكون لديهم القدرة على استخدام ملاعبنا بالتوازي مع قواعد التباعد المجتمعي، وسيتم منعهم من استخدام المنشئات المغلقة مثل الصالات الرياضية وغرف تغيير الملابس والمكاتب".

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وأردف: "التدريبات ستكون على ثلاثة ملاعب في نفس الوقت بوجود ست لاعبين في كل ساعة، حيث يتدرب كل لاعب في منتصف ملعب غير الآخر، ودون وجود الطاقم الفني، وتحت إشراف طاقم طبي".

وأكمل: "لن يكون بقدرة أي شخص آخر أن يحصل على إذن الدخول للملعب أو لساحة الانتظار خارجه، حفاظًا على صحة الجميع".

وكانت مقاطعة إيميليا رومانيا قد سمحت بعودة التدريبات الخاصة بالفرق الرياضية هذا الأسبوع مع مراعاة قواعد التباعد المجتمعي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المقاطعة تشمل وجود نادي بارما وسبال أيضًا، لكن الثنائي قررا انتظار قرار الاتحاد الإيطالي والحكومة واتفاقهما على بروتوكول صحي نهائي.