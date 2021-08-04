عودة الجماهير لمدرجات الدوري الإسباني.. كم في كامب نو وسانتياجو برنابيو؟

نبأ سعيد للغاية..

أعلنت الحكومة الإسبانية عبر وزيرة الصحة كارولينا داريا السماح بالتواجد الجماهيري في مدرجات ملاعب كرة القدم في الموسم الجديد بصورة طبيعية.

وتغيب الجماهير الإسبانية عن الملاعب منذ مارس 2020 مع اندلاع أزمة فيروس كورونا، وبدأت في العودة بآخر جولات الليجا ببعض المناطق في الموسم الماضي.

الآن النبأ السار أن المدرجات في كافة أقاليم إسبانيا ستتزين مرة أخرى بالجماهير، وإن كان سيحظر أن تمتلئ الملاعب عن آخرها كما اعتاد المشجعون سابقًا.

ما هو عدد الجماهير المسموح حضوره في ملاعب كرة القدم؟

وزيرة الصحة في بيانها قالت أن الحكومة الإسبانية ستسمح بامتلاء 40% من سعة ملاعب كرة القدم بالجماهير، مقابل 30% فقط بملاعب كرة السلة والصالات المغطاة إجمالًا.

وهكذا، يمكن لقرابة 40 ألف مشجع من التواجد في ملعب كامب نو لمؤازرة برشلونة، بينما يُسمح لقرابة 30 ألف مشجع بالتواجد لدعم ريال مدريد عند إعادة افتتاح سانتياجو برنابيو.

يُشار هنا إلى أن حكومة إقليم كتالونيا حتى الآن لا تسمح بتجمهر أكتر من 3 آلاف مشجع في أي حد مهما كانت سعة المكان المحتضن، ولا يعرف إذا ما كان قرار الحكومة الإسبانية سيغير هذه السياسة أم ستستمر.

ما هي الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة الإسبانية في الملاعب؟

في الوقت نفسه، أكد بيان الوزيرة على أنه لن يتم السماح للجماهير بدخول مدرجات الملاعب من دون ارتداء أقنعة الوجه بصورة إلزامية.

هذا إلى جانب منع التدخين والطعام، مع السماح بشرب المياه، لكن التأكيد على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي (1.5 مترًا بين كل مشجع على الأقل).

بهذه الإجراءات والأرقام، ستراقب الحكومة الإسبانية النتائج في آخر أسبوعين من شهر أغسطس، ثم تتخذ قرارات جديدة إما بزيادة الأعداد أو تقليلها بناءً على النتائج.

متى يبدأ الدوري الإسباني؟

ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإسباني يوم الجمعة 13 أغسطس على ملعب ميستايا بمواجهة بين فالنسيا وخيتافي.

ريال مدريد سيلعب بعد ذلك يوم السبت مع ديبورتيفو ألافيس بملعب الأخير، ثم يلتقي حامل اللقب أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو خارج الديار أيضًا يوم الأحد.

أما برشلونة، فيبدأ مواجهاته على ملعب كامب نو أمام ريال سوسييداد يوم الأحد.

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