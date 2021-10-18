عودة الأصابع الثلاثة.. مورينيو لجماهير يوفنتوس: تسبوني ثم تطلبون التصوير معي!

سخر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما مرة أخرى من مشجعي يوفنتوس، عبر إشهار ثلاثة أصابع في وجوههم للتذكير بالثلاثية التاريخية التي حققها مع إنتر في عام 2010.

روما حل ضيفًا على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، في مباراة تمكن فيها يوفنتوس من الانتصار بهدف دون رد، ليتلقى ذئاب العاصمة الخسارة الثالثة لهم منذ بداية الموسم.

وبصفته مدربًا سابقًا للغريم إنتر، فإن العلاقة بين مورينيو وجماهير يوفنتوس ليست مثالية كما هو متوقع، وتلقى استقبالًا عاصفًا من الجماهير.

مورينيو احتج عندما قرر الحكم دانييلي أورساتو إضافة ثلاث دقائق فقط كوقت بدل من ضائع.

ماذا فعل مورينيو لجماهير يوفنتوس؟

شبكة "DAZN" تؤكد أن مورينيو أبقى ثلاثة أصابع مرفوعة مشيرًا بها إلى جماهير يوفنتوس في المدرجات، ردًا على الإساءات المتكررة التي تلقاها طوال المباراة.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها مورينيو بالأمر نفسه، حيث فعل نفس الأمر قبل ثلاث سنوات، عندما كان يتولى تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وواجه يوفنتوس على ملعب "أولد ترافورد" في دوري أبطال أوروبا.

في ذلك الوقت، أظهر مورينيو عمدًا أصابعه الثلاثة أثناء المباراة وهو يحدق في جماهير يوفنتوس.

ماذا قال مورينيو عن جماهير يوفنتوس؟

وبعد المباراة، قال مورينيو في تصريحات للصحفيين: "من الواضح أن جماهير يوفنتوس لا تحبني".

وتابع: "هتافات الجماهير، أنا سعيد بعودتهم إلى الملعب، الإهانات ليست مشكلة، حين أقابلهم في الشارع بدلًا من ذلك يطلبون التصوير معي".

وأضاف: "أصعب لحظة بالنسبة لهم كانت عندما فزنا بالثلاثية، لكن العلاقة مع اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، هناك احترام كامل".

مورينيو أظهر احترامه تجاه يوفنتوس، وماسيمليانو أليجري مدرب "البيانكونيري" لكن علاقته المتوترة مع جماهير السيدة العجوز ربما تستمر إلى الأبد.

ماذا قال مورينيو عن المباراة؟

مورينيو صب غضبه على الحكم دانييلي أورساتو بعد المباراة قائلًا: "إعطاء ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع، هذا يدل على النية، حادث ركلة الجزاء لا أريد التعليق عليه".

وأضاف: "لا أمتلك كل المعلومات الآن، لم أشاهد الإعادة، أريد أن أعزل نفس عن الأمر، وأركز على ما فعله فريقي".

وتابع: "كل الكلمات التي سمعناها من يوفنتوس في النفق وفي غرفة خلع الملابس، آمل أن يقولوها علنًا أيضًا، إنهم يعرفون كم عانوا ضدنا".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: "لقد فزت هنا منذ سنوات عديدة دون أن ألعب بشكل جيد، وخسرنا عندما لعبنا بشكل جيد للغاية، وأظهرنا أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

ما هي وضعية روما في الدوري الإيطالي؟

روما، وبعد مرور ثمان جولات من موسم 2021-2022 في الدوري الإيطالي، تمكن من حصد 15 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق تسع نقاط عن نابولي المتصدر.

وتمكن روما من تحقيق الفوز في خمس مباريات، مقابل السقوط في ثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 16 هدفًا فيما تلقت مرماه تسعة اهداف.

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