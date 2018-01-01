عودة ازارو والشناوي - قائمة الأهلي لمواجهة النجوم

الأهلي سيواجه النجوم مساء غدٍ الأثنين ضمن منافسات الدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة محمد يوسف، عن قائمة فريقه لمواجهة النجوم، باللقاء المؤجل من الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي غياب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وعاد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق ومحمد الشناوي حارس المرمى الأساسي، لقائمة الأهلي في مواجهة النجوم.

ثلاثي ليفربول فيرمينيو، صلاح وماني لم يساهم في إحراز أي هدف للريدز أمام مانشستر يونايتد في الدوري رغم خوضهم 855 دقيقة لعب مجتمعين أمامه.. كتيبة مورينيو هي كابوسهم! 👻 pic.twitter.com/mzzTkzF0uL — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، أحمد علاء، باسم علي، ساليف كوليبالي، محمد هاني.

خط الوسط: إسلام محارب، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد الشيخ، ميدو جابر، ناصر ماهر، أحمد حمودي، محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على النجوم، من أجل التحرك من المركز الثامن الذي يحتله برصيد 20 نقطة، بينما يحتل النجوم المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.