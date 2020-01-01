عودة أوباما وغياب جمعة - قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض، التي ستواجه الترجي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يحل ضيفًا على الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد رادس، مساء غدٍ الجمعة.

وكان نادي الزمالك قد تغلب على الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف نظيف.

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وشهدت القائمة عودة اللاعب أوباما بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، كما غاب عبدالله جمعة عن القائمة المسافرة.

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وجاءت قائمة نادي الزمالك كما يلي :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حازم إمام، محمد عبد الشافي، أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، محمد عنتر، محمد أوناجم، محمود شيكابالا، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، مصطفى فتحي، أوباما.

الهجوم: مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل مواصلة المشوار القاري والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.