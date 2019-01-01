عودة أحمد الشيخ وحمدي فتحي - قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

أحمد الشيخ وحمدي فتحي يعودان لقائمة الأهلي، ومحمد هاني يغيب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أحمد الشيخ وحمدي فتحي، بعد الشفاء من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية.

محمود الخطيب يدعو مجلس إدارة النادي الأهلي لإجتماع طارئ السبت المقبل لمناقشة ما حدث في إجتماع اتحاد الكرة الأخير ✔️ pic.twitter.com/EwnQ3ffARR — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

الدفاع: سعد سمير، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور، إسلام محارب، كريم نيدفيد، حمدي فتحي، حسين الشحات، رمضان صبحي، ناصر ماهر، أحمد الشيخ.

الهجوم: صلاح محسن، جونيور أجايي، جيرالدو.

رامي ربيعة ظهر في قائمة الأهلي لأول مرة محليًا، بعد أن تم قيده في قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.