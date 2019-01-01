عودة أحداد وغياب بوطيب عن قائمة الزمالك استعدادًا لـالنجم الساحلي

الفارس الأبيض أمام مهمة غير سهلة أمام جوهرة الساحل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه، التي ستدخل معسكرًا مغلقًا للاستعداد لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب المغربي خالد بوطيب والتونسي فرجاني ساسي وحازم إمام عن المباراة، إثر معاناتهم من الإصابات، فيما يعود المغربي حميد أحداد، والذي أتم شفائه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة بيراميدز الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

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القائمة ضمت 20 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - أيمن حفني.

خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.

يذكر أن الزمالك تأهل لهذا الدور بعدما أقصى حسنية أكادير المغربي، فيما أطاح جوهرة الساحل بالهلال السوداني.