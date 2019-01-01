عواصف نابولي قد تؤجل الظهور الأول لجاتوزو أمام بارما

مخاطر أمنية على المشجعين قد تؤدي لتأجيل المواجهة

تواجه مباراة نابولي مع بارما بالدوري الإيطالي، اليوم السبت، إمكانية التأجيل، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف المستمرة بمختلف المدن في إيطاليا.

نابولي يستعد لاستضافة بارما، على ملعب سان باولو بالجولة السادسة عشر من الكالتشيو، في الظهور الأول لمدربه الجديد جينارو جاتوزو بعد رحيل كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "إلماتينو" الإيطالية أكدت أن المباراة قد يتم تأجيلها، بسبب الأحوال الجوية السيئة التي ضربت مدينة نابولي.

ويعتبر السبب الرئيسي في إمكانية عدم لعب المباراة في ملعبها، هي الأضرار التي لحقت باستاد سان باولو، بعد هطول الأمطار المستمر في الفترة الأخيرة.

وهو ما أسفر عنه سقوط العديد من القباب على المدرجات، مما يعرض المشجعين الحاضرين للمباراة لمخاطر كبيرة على حياتهم.

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وتقوم حالياً الأجهزة المختصة بإجراء بعض الفحوصات الأخيرة للملعب، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي تجاه الموقف.

يذكر أن نابولي يحتل المركز السابع بجدول الدوري بـ21 نقطة، بفارق شاسع عن إنتر الأول بـ38 نقطة بينما يحتل بارما المركز الثامن بـ21 نقطة أيضاً لكنه يتأخر بفارق الأهداف.