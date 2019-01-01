عواد يحسم مصيره مع الإسماعيلي في الموسم المقبل

عواد من أفضل حراس المرمى المصريين في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، عن مصيره في الموسم الجديد، بعد انتهاء فترة إعارته في فريق الوحدة السعودي.

وكان عواد قد قضى فترة إعارة في الموسم الماضي بالوحدة السعودي وساهم في حصول الفريق الملكي على مركز مميز في البطولة.

وأكد عواد أنه مستمر مع الإسماعيلي خلال الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بعد ما تردد حول وجود أكثر من عرض.

وقال عواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " السبت القادم بداية للموسم القادم مع النادي الإسماعيلي إن شاءالله".

السبت القادم بداية للموسم القادم مع النادي الاسماعيلي ان شاءالله 🇺🇦❤️🙏 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) June 10, 2019

بذلك ينهي حارس مرمى الإسماعيلي ما تردد حول رحيله المؤكد من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقيه أكثر من عرض.

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ولم ينضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي لمنتخب مصر، وحدثت بينه وبين أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة مناوشات بسبب عدم ضمه للقائمة قبل أمم إفريقيا.