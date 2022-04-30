عن كرة قدم الصالات وخطوته المقبلة.. فينيسيوس يفتح قلبه

كشف البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن خطوته الكبرى في عالم كرة القدم والتي يطمح في اتخاذها الفترة المقبلة.

فينيسيوس جونيور يقدم مستوى مذهلًا مع ريال مدريد هذا الموسم، ويعد ثاني هدافي الفريق بعد المهاجم المتوهج كريم بنزيما.

وتحدث فينيسيوس جونيور لحساب ريال مدريد الرسمي عن العديد من الأشياء التي أطرت نشأته وانتقاله لريال مدريد، وبعض التفاصيل الخاصة بالمستقبل.

أتى هذا ضمن مجموعة لقاءات قصيرة مع رباعي الفريق، تيبو كورتوا وماركو أسينسيو وكارلوس كاسيميرو، إضافة إلى فينيسيوس جونيور.

يريد البقاء في ريال مدريد

وتحدث فينيسيوس جونيور عن لعبه كرة قدم الصالات في بدايته، قائلًا: "بكل تأكيد لعب كرة قدم الصالات كان أمرًا ساعدني كثيرًا على التطور في اللعبة".

وأضاف: "هذا التطور كان مهمًا للغاية بالنسبة لي لأنني طالما أردت اللعب على الملاعب الكبيرة".

وعن رؤيته لمكانه الحالي في مشواره الاحترافي، قال فينيسيوس: "لطالما حلمت باللعب للأندية الكبرى، كما أفعل الآن، لقد حاربت طيلة عمري للوصول إلى ما أنا عليه الآن".

وأضاف: "أعتقد أن الخطوة الكبرى المقبلة في حياتي ستكون التوقيع على عقد جديد مع ريال مدريد".

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