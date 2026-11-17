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خرجت مباراة منتخبَي فلسطين والهند تحت 17 عامًا في كوالالمبور عن السيطرة تمامًا. وتلقى المنتخب الفلسطيني بطاقة حمراء مبكرًا، فيما انتشر مقطع لواقعة أخرى على نطاق واسع. وتوقفت المباراة حاليًا بسبب الأمطار الغزيرة.

كان من المقرر أن يلتقي منتخبا فلسطين والهند صباح الثلاثاء ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا.

دخل المنتخبان المباراة، التي أُقيمت في كوالالمبور، برصيد ست نقاط لكل منهما من مباراتين.

تقدمت الهند مبكرًا، ثم زادت متاعب فلسطين بعدما أصبحت تلعب بعشرة لاعبين.

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فقد أحد لاعبي المنتخب العربي الكرة لصالح أحد مدافعي الهند، ثم ركل المهاجم الفلسطيني منافسه بقوة، وداس عمدًا على ذراعه.

وبعد قليل، أدركت فلسطين التعادل رغم لعبها بعشرة لاعبين. وبينما كانت النتيجة 1-1، وقعت حادثة انتشرت منذ ذلك الحين حول العالم.

كان قائد الهند يسير بجوار اللاعب الفلسطيني الذي يحمل الرقم 19. ثم لوّح اللاعب الفلسطيني بيده، كما لو أنه يشير إلى أن رائحة اللاعب الهندي كريهة.

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توقفت المباراة حاليًا بسبب الأمطار الغزيرة في ماليزيا. ولم يتضح بعد موعد استئنافها.