عندما تأتي الانتقادات بثمارها .. مصر أمام كينيا ليست هي أمام جزر القمر!

منتخب مصر نجح في التأهل متصدرًا لكأس الأمم الإفريقية 2022

منتخب مصر أنهى تصفيات كأس الأمم الإفريقية بشكل أكثر من رائع، طمأن الجماهير المصرية نوعًا ما على ما هو قادم، بعد تراجع المستوى خلال المباريات الأخيرة تحت قيادة حسام البدري، خاصًة في التعادل أمام كينيا مؤخرًا.

الفراعنة تعادلوا مع كينيا في الجولة الخامسة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون، قبل أن يحققوا الفوز بشكل سهل للغاية على جُزر القمر في الجولة السادسة في استاد القاهرة الدولي بأربعة أهداف نظيفة.

اختلاف كبير للغاية بين أداء منتخب مصر أمام كينيا خارج الأرض، وأمام جُزر القمر على استاد القاهرة، حيث تسجيل 4 أهداف في 25 دقيقة، يدل على أن هناك بالفعل تغيير في المستوى لدى اللاعبين خاصًة على المستوى الهجومي، وهذا ما نوضحه خلال التقرير التالي ..

كينيا .. تعادل صادم

التعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق، طرح الكثير من التساؤلات حول أداء منتخب مصر، ماذا سيفعل الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية بهذا الأداء الباهت، حيث لم ينجح الفراعنة بتشكيل خطر حقيقي يدل على قيمة اللاعبين المتواجدين ضمن صفوفه وتدل على ذلك الأرقام.

أرقام المنتخب المصري أمام كينيا جاءت بوجود 3 تسديدات فقط طوال اللقاء من نجوم الفراعنة إحداها هزت الشباك وأخرى تصدى لها حارس أصحاب الأرض وقتها، أمام 16 تسديدة للمنتخب الكيني في كم هائل من المحاولات على مرمى أبناء حسام البدري دليل على ضعف الناحية الدفاعية في اللقاء لولا تواجد محمد الشناوي الذي حقق نسبة تصدي وصلت إلى 80 %.

جُزر القمر .. نصف ساعة فقط

ما قدمه منتخب مصر خلال أول نصف ساعة فقط من لقاء جُزر القمر، فاق ما قدمه الفراعنة خلال لقاء كينيا كاملًا، حيث تقدم اللاعبين بأربعة أهداف في أول 25 دقيقة وهو عدد الوصول إلى المرمى الذي لم يحققوه خلال لقاء كينيا الذين سددوا به 3 تسديدات فقط طوال المباراة.

اللاعبين في مواجهة جُزر القمر سددوا 12 تسديدة منها 6 بين القائمين والعارضة و3 تسديدات مصدودة، بدقة تسديد وصلت إلى 50 %، في دليل واضح على تطور أداء منتخب مصر حيث نسبة التسديد في مباراة كينيا كانت 33 %.

صلاح .. مواصلة كتابة التاريخ

صلاح سجل ثنائية في فوز مصر الرباعي أمام جُزر القمر، لينفرد بوصافة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، بعد تخطي الراحل حسن الشاذلي، حيث وصل نجم ليفربول إلى 45 هدفًا أمام الشاذلي صاحب الـ44 هدفًا، ليواصل كتابة التاريخ ويقترب من حسام حسن صاحب الـ69 هدفًا.

نجم ليفربول قدم مباراة أكثر من رائعة، حيث خلال 90 دقيقة سدد 4 تسديدات 2 منهما بين القائمين والعارضة، أحرز ثنائية وصنع فرصتين لزملائه، وهو ما لم يحققه في اللقاء الماضي، حيث لم يسدد أمام كينيا تسديدة واحدة فقط خارج القائمين والعارضة.