عمومية الأهلي تُنصّب عبد الإله مؤمنة رئيسًا يوم السبت

عبد الإله مؤمنة سيكون رئيسًا للأهلي، خلفًا لأحمد الصائغ.

ساعات قليلة وسيتم إعلان تنصيب عبد الإله مؤمنة، رئيسًا للنادي الأهلي، من جانب الجمعية العمومية، خلفًا لـ أحمد الصائغ، بعد إسقاط عضويته من جانب هيئة الرياضة السعودية.

هيئة الرياضة كانت أعلنت عن إسقاط عضوية الصائغ يوم 29 يناير الماضي، بسبب ارتكابه بعض المخالفات، بعد التحقيق في الجمعية العمومية للنادي خلال شهر ديسمبر الماضي.

الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر القائمة النهائية لأعضاء جمعيته العمومية، التي ستعقد في تمام السابعة من مساء السبت، بتوقيت مكة المكرمة.

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ومن المنتظر أن يتم تنصيب عبد الإله مؤمنة، الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة النادي، حيث لم يترشح أحد سواه على هذا المقعد، ليتم تنصيبه خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

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قرار هيئة الرياضة بإسقاط عضوية الصائغ، جاء بعد اكتمال التحقيق واستيفاء كافة الإجراءات والإفادات الخاصة بما تم رفعه من جانب الجمعية العمومية للنادي الأهلي.

يذكر أن عبد الإله مؤمنة كان رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما شغل منصب الأمين العام بالأهلي خلال فترة رئاسة مساعد الزويهري