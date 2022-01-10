عمولات وخروج من السجن وكورونا .. لماذا تنتعش الصفقات المجانية في 2022؟

الصفقات المجانية أصبحت للجميع، ليونيل ميسي غادر برشلونة دون مقابل، سيرخيو راموس رحل عن ريال مدريد بالمجان، وأسماء كثيرة ودعت بعد نهاية عقدها وصعوبة التجديد لأسباب اقتصادية واضحة!

ورغم فجاعة رحيل الثنائي عن قطبي الكرة الإسبانية، لكن كبر السن قد يكون سببًا لتوقع القرار، فحتى لو لم يرحل ميسي أو راموس في صيف 2021 فاعتزالهما أو مغادرتهما الليجا كان متوقعًا خلال السنوات المقبلة.

الفجاعة الأكبر تكمن في وجود عدد من المواهب صغيرة السن القادرة على الرحيل بالمجان، فنحن نتحدث عن كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وعثمان ديمبيلي في برشلونةودينيس زكريا في بوروسيا مونشنجلادباخ وأندرياس كريستنسن في تشيلسي وفرانك كيسييه مع ميلان.

نحن نتحدث هنا عن لاعبين أقل من 25 عامًا وبقيمة سوقية مرتفعة للغاية، ولو أضفنا لاعبين بعمر أكبر مثل بول بوجبا من مانشستر يونايتد نجد العديد من اللاعبين المميزين معرضين للرحيل المجاني في صيف 2022.

لماذا حدث ذلك؟

كورونا وما أدراك ما كورونا

حينما يتعلق الأمر بأي سقطة مالية في كرة القدم فتش عن جائحة كورونا.

ما حدث في 2020 ضرب خطط العديد من الأندية، توقف الكرة لعدة أشهر وغياب الجمهور لموسم ونصف تقريبًا دفع أكثر من نادٍ لإعادة التفكير في وضعه الاقتصادي.

من المعتاد أن يبدأ أي فريق في تحصين لاعبيه قبل عامين على الأقل من نهاية التعاقد، ولذلك كان من المفترض أن يفاوض باريس مبابي وبرشلونة ديمبيلي في 2020 لأجل التجديد.

لكن وقتها لم يكن هناك أي فريق قادر على التكهن بالتوابع السلبية للجائحة، والوضع المالي عقب استكمال المسابقة، بل لم يكن أحد يعرف حتى إن كانت البطولات ستستمر من عدمه.

ولذلك لم يفكر أحد في التفاوض لأجل التمديد، فكيف يمكن تحديد الراتب وفترة التعاقد حينما يكون الوضع الاقتصادي ضبابيًا؟

حينما بدأت الأمور في الاستقرار وكشف كل فريق لحجم الخسائر كان الوقت قد تأخر كثيرًا وتدخلت عدة أندية لتصطاد الصفقات المجانية.

الخروج الآمن

هناك أسباب أخرى تتعلق باللاعبين أنفسهم.

فلاعب مثل مبابي كان متعمدًا لتأجيل أي نقاش فيما يتعلق بعقده مع باريس سان جيرمان لأنه يعلم تمام العلم أن الرحيل إلى ريال مدريد لن يكون سهلًا بمقابل مادي.

مخاوف كيليان ظهرت بوضوح في الصيف الماضي حينما رفض باريس سان جيرمان عدة عروض لأجل اللاعب منها ما وصل إلى 200 مليون يورو، وبالتالي فإنّ الحل الأمثل لتوديع سجن باريس سان جيرمان الذهبي – بحسب وصف وكيل أعمال فيراتي السابق – يكون بالمجان.

ديمبيلي بدوره كان أيضًا يبحث عن فرص أفضل ماليًا في ظل انهيار وضع برشلونة الاقتصادي وتقليل الفجوة المالية.

اللاعب وجد نجوم مثل لويس سواريز وإيفان راكيتيش وقبلهم إعارة فيليبي كوتينيو لأجل تصحيح الوضع المالي، ووجد أنّ إدارة جوان لابورتا لن تكرر أخطاء جوسيب بارتوميو المالية فيما يتعلق بسقف الرواتب.

وحتى لو أراد برشلونة كسر هذا الأمر لأجل ديمبيلي، فإنّ قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني أنهى هذا الأمر تمامًا، وأصبح البلوجرانا مجبرًا على خفض سلم الرواتب.

لذلك، فإنّ فرصة الرحيل مجانًا وبالأخص لفرق الدوري الإنجليزي والحصول على راتب ضخم أفضل.

فتش عن وكيل الأعمال

سبب آخر يتعلق بوكلاء أعمال اللاعبين الذي يجعل الرحيل المجاني أفضل.

لاعب مثل بول بوجبا يمتلك مينو رايولا وكيلًا، والإيطالي يفضل دائمًا الحصول على أكبر عمولة من بيع اللاعبين وكذلك توفير مكافأة جيدة للتوقيع دون مقابل.

ففي حال رحل بوجبا بالمجان سواء لريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس أو غيرها من الأندية، فإنّ هذا يعني توفير مبلغ ضخم من قيمة الصفقة وبالتالي لن يمانع أي فريق من دفع 20 أو 30 مليون يورو بين عمولات ومكافآت توقيع.

لن يستطيع أي وكيل إيجاد فرصة الحصول على العمولة في حال بيع اللاعب، أو لن تكون العمولة بنفس التكلفة دون شك، وبالتالي يصبح الخروج المجاني هو الحل!