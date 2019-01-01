عموري ينهي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي

عموري يواصل التأهيل من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أنهى الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي، المرحلة الأولى من العلاج بقطع في الرباط الصليبي.

وكان عموري تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مواجهة الهلال والشباب في منافسات الدور الأول من الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن عموري أنهى المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد إجراء العملية. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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ويعود اللاعب إلى الإمارات غدًا الجمعة، لقضاء يومين إجازة مع عائلته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس آسيا 2019.

وتستضيف الإمارات منافسات البطولة بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستكون نسخة مليئة بالمنافسة على اللقب.