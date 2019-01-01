عموري ينهي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي
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عبده الليثي فيسبوك تويتر
أنهى الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي، المرحلة الأولى من العلاج بقطع في الرباط الصليبي.
وكان عموري تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مواجهة الهلال والشباب في منافسات الدور الأول من الدوري السعودي.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن عموري أنهى المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد إجراء العملية.
ويعود اللاعب إلى الإمارات غدًا الجمعة، لقضاء يومين إجازة مع عائلته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس آسيا 2019.
وتستضيف الإمارات منافسات البطولة بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث ستكون نسخة مليئة بالمنافسة على اللقب.