عموري يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات الهلال

عموري يغيب عن الهلال من فترة كبيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أخر تطورات إصابة الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، صانع ألعاب الهلال السعودي.

وكان عموري قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الحالي، في لقاء الهلال أمام الشاب مما أبعده عن الفريق طوال الفترة الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رامون كوجات طبيب عموري منحه الضوء الأخضر للتواجد في التدريبات الجماعية بالتدريج.

وسمح كوجات لعموري الظهور في تدريبات الهلال تدريجيًا خلال الفترة المقبلة من أجل العودة بكل قوة خلال الموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن عموري أجرى قياسات بالكرة والجهد البدني خلال تواجده في مدينة برشلونة، حيث جاءت النتائج مميزة.

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ومن المنتظر أن يحسم عموري أمر استمراره مع الهلال من عدمه حيث يمتد عقده مع الزعيم حتى نهاية الموسم الجاري فقط.