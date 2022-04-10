عموري: الهلال سيتوج بالدوري السعودي وجماهير الاتحاد عظيمة

يرى عمر عبد الرحمن "عموري"، نجم فريق شباب الأهلي الإماراتي، على أن فريقه السابق الهلال، قادر على التتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي، وتحدث أيضًا عن جماهير الاتحاد.

ماذا قال عموري عن حظوظ الهلال وجمهور الاتحاد؟

خلال حوار قصير مع الإعلامي خالد العليان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال عموري: "اشتقت كثيرًا لنادي الهلال، كل شيء هناك افتقدته سواء الأيام الجميلة التي قضيتها هناك وأيضًا الجماهير".

وعن توقعاته لبطل الدوري السعودي الموسم الحالي، قال عموري: "إن شاء الله الدوري السعودي سيكون من نصيب الهلال، فهو تمني وتوقع في نفس الوقت، وبالرغم من تقدم الاتحاد إلا أن الزعيم قادر على قلب الطاولة".

واختتم النجم الإماراتي تصريحاته متحدثًا عن جمهور الاتحاد، حيث قال: "جماهير الاتحاد من أعظم الجماهير، استمتعت بهم جدًا لعبت ضد فريقهم أكثر من مرة، وجدت المتعة والطرب وهذه ليست مجاملة".

لقاء أفضل لاعب اسيوي نجم المنتخب الاماراتي ولاعب شباب الاهلي حالياً " عمر عبدالرحمن "

-#الهلال #الاتحاد pic.twitter.com/VB8NZVw2Wt — خالد العليان 🇸🇦 (@o15_khalid) April 10, 2022

ماذا يفعل عموري في السعودية حاليًا؟

يتواجد عموري في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي، رفقة فريقه شباب الأهلي الإماراتي، الذي يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ويقع شباب الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف أهال التركمنستاني، وأمام فولاد خوزستان الإيراني والغرافة القطري برصيد نقطة واحدة لكل الفرق.

الشباب تعادل في مباراته الأولى أمام أهال بهدف لمثله، ويستعد لمباراته الثانية أمام فولاد خوزستان الإيراني اليوم الأحد بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

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