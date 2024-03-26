عموري: الهلال والعين مباراة صعبة وأتمنى فوز هذا الفريق

لاعب العين والهلال السابق يتحدث عن القمة المرتقبة

وصف عمر عبد الرحمن "عموري" مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالكبيرة والصعبة.

الهلال كان قد تخطى مواطنه الاتحاد فيما فجر العين المفاجأة بإقصاء النصر ونجمه كريستيانو رونالدو، وسيلتقي الفريقان ذهابًا يوم الـ16 من إبريل القادم في العين وإيابًا يوم 23 من نفس الشهر في الرياض.

النجم الإماراتي المولود بالسعودية سبق أن خاض مسيرة طويلة مع العين، وقد لعب موسمًا واحدًا مع الهلال لم يُكتب له به النجاح نظرًا لتعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي، وقد فسخ عقده مؤخرًا مع الوصل وأصبح دون نادٍ.

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عموري ظهر في مقطع فيديو يتحدث به عن اللقاء، وقد تمنى فوز العين مشددًا على أن انتصار الهلال سيكون جيدًا كذلك، إذ قال "مباراة صعبة، الفريقان كبار وسبق أن فازا بالبطولة ويتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة".

أتم "الفريقان عينان في رأس واحدة ولكن بالتأكيد العين له فضل كبير علي وأتمنى فوزه، إن فاز العين سنفرح كإماراتيين وإن فاز الهلال فالسعودي إماراتي والإماراتي سعودي وأتمنى لهما التوفيق".