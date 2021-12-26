عمل من نار .. حمد الله يبدأ مبكرًا لمعاقبة الجميع

بدأ المغربي عبد الرزاق حمد الله، المهاجم الجديد لفريق نادي الاتحاد، في الاستعداد بقوة لانطلاقته مع النمور، بعد الانضمام للعميد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حمد الله انضم لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعد أن قام نادي النصر بفسخ التعاقد معه، ليصبح لاعبًا حرًا، ومن ثم ينتقل إلى العميد في صفقة مدوية.

وتداولت جماهير نادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه حمد الله يستعد بشكل قوي من أجل العودة إلى الملاعب، من بوابة النمور.

وظهر حمد الله يجري تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، ثم توجه إلى أرضية ملعب تدريب فريق نادي الاتحاد، ليجري تدريبات بالكرة.

جاءت تدريبات حمد الله اليوم قبل مباراة الفريق أمام الاتفاق، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أنهى تدريبه، وتوجه إلى ملعب الجوهرة المشعة من أجل مشاهدة اللقاء.

الرشيق عبدالرزاق حمدالله يؤدي تدريباته قبل التوجه لملعب الجوهره ودعم الفريق 👏 pic.twitter.com/J2T6HJ2kkj — المدرج الذهبي (@AImodrj) December 26, 2021

يبدو أن حمد الله لن ينتظر حتى انضمامه للتدريبات الجماعية لنادي الاتحاد من أجل الاستعداد للمشاركة مع الفريق بالمباريات الرسمية، للعودة مجددًا إلى الملاعب.

حجازي والأحمدي .. مفتاح نجاح حمدالله مع الاتحاد

النصر أعلن بشكل رسمي عن فسخ عقده مع حمد الله لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها، ولكن أكدت التقارير على أنه دخل في صدام مع المدير التنفيذي للنادي.