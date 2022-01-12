هاجم الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، متهمًا إياها بإضاعة حقوق النادي في لاعبيه، رافضًا دعم الإدارة كون الفريق متصدرًا جدول ترتيب الدوري المحلي فقط، في ظل رحيل النجوم.

الاتحاد يودع سعود والمالكي يقترب:

إدارة الحائلي كانت قد دخلت في مفاوضات مطولة مع سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الفريق، استمرت لأشهر، لكن انتهى الأمر بتوقيع اللاعب للهلال مجانًا بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

وجاء رحيل سعود بعد مشكلات واتهامات متبادلة بين الحائلي ووكيل اللاعب فهد باقديم، إذ اتهم الأول الثاني بالمبالغة والمماطلة، لرفع سعر لاعبه، حتى أعلن رئيس النادي الجداوي رفضه تجديد العقد رسميًا وإيقاف المفاوضات.

أما عبد الإله المالكي؛ لاعب وسط النمور، فحتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيله، لكن بحسب عديد التقارير فإن اللاعب اتفق بالفعل مع إدارة الهلال على الانتقال للزعيم.

ويأتي رحيل المالكي رغم خروجه بتصريحات رسمية، مؤكدًا أنه سيجدد عقده مع الاتحاد، مطالبًا الجماهير عدم تصديق شائعات رحيله، لكن يبدو أنه جد في الأمر جديد.

"عمل إدارة الاتحاد سحيق"

خسارة الاتحاد لسعود والمالكي لم يتحملها أبو هداية، ومن قبلهما الحارس فواز القرني، الذي انتقل في بداية الموسم إلى الشباب بمحض إرادته، ليتهم الإدارة بسوء التصرف.

وكتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فواز القرني وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي نجوم دولية خرجت من الإتحاد بطرق مؤلمة وموجعة للقلب وكان بإمكان إدارة النادي المحافظة عليهم بشكل أو بآخر .. ولكن وللعلم التاريخ لن يرحم ولن ينسى أي شخص إشترك أو وافق أو دعم هذا العمل الإداري السحيق ومعدوم الحيلة وسيء التصرف".

وأضاف: "بعض جمهور الإتحاد صايرين حساسين من ( الصدق ) ونفسيات مايبغون نظرة سوداوية أو رأي مخالف وخلينا متفائلين واحنا متصدرين والإدارة وحامد ماشين صح، هالنوعية عاجبها إخراج نجوم الفريق الدوليين من النادي ، ويستغفلهم إعلام الكذب محور الشر إللي وصفوا لاعبي الفريق بالشراريب!!".

💠 فواز القرني وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي نجوم دولية خرجت من الإتحاد بطرق مؤلمة وموجعة للقلب وكان بإمكان إدارة النادي المحافظة عليهم بشكل أو بآخر .. ولكن وللعلم التاريخ لن يرحم ولن ينسى أي شخص إشترك أو وافق أو دعم هذا العمل الإداري السحيق ومعدوم الحيلة وسيء التصرف‼️ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) January 12, 2022

كيف عوض الاتحاد رحيل لاعبيه؟

حتى الآن، أبرم الاتحاد صفقتين قويتين في الميركاتو الشتوي الجاري، بالتعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمدافع أحمد شراحيلي، كلاهما مجانًا.

فيما رحل عن العميد اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي بعد أشهر قليلة من التعاقد معه، لم ينجح خلالها في إقناع الجهاز الفني بأحقيته في الحصول على فرصة المشاركة.

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