عملية جراحية لهازارد .. هل يكون متاحًا في لقائي تشيلسي؟

خضع إيدين هازارد جناح ريال مدريد لعملية جراحية يوم الثلاثاء حيث يستعد النجم البلجيكي لفترة غياب أخرى قادمة.

فيبدو أن مسلسل غيابات هازارد سيستمر مع الملكي إلى نهاية الموسم، فلدى البلجيكي قائمة من الأسباب المختلفة التي جعلته غير متاح لمرات عدة.

ويعاني هازارد من مشكلة إصابة متكررة منذ مدة وخضع الآن لعملية جراحية لإزالة الصفيحة التي تم وضعها بعد كسر كاحله في مارس 2020.

ماذا قال ريال مدريد عن الإصابة؟

بسبب الإصابة، سيغيب البلجيكي عن العديد من المباريات الرئيسية، بما في ذلك ربع نهائي دوري أبطال أوروبا القادم لريال مدريد ضد فريقه السابق تشيلسي.

وقال ريال مدريد في بيان "لاعبنا إيدين هازارد خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في مستشفى جامعة سانيتاس لا زارزويلا لإزالة صفيحة تخليق العظام من عظم الشظية اليمنى".

وتابع: "العملية أجرت من قبل الدكتور خوسيه بالاسيوس تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد. هازارد موجود بالفعل في منزله لبدء شفائه".

ما المدة التي يغيبها البلجيكي؟

من المتوقع أن يغيب هازارد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في حين أن ريال مدريد يستعد لمواجهة تشيلسي يومي 6 و12 أبريل.

ولدى الفريق الملكي مباريات أخرى في نفس المدة الزمنية، حيث يواجه سيلتا فيجو وأشبيلية بعد لقائي تشيلسي.

جدير بالذكر أن هازارد لم يلعب منذ فبراير الماضي وسجل هدفًا واحدًا فقط في 22 مباراة هذا الموسم.

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