قاد إرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لفوز ساحقٍ على مضيفه شالكه في ديربي الرور بعد إحرازه لهدفين من رباعية أسود الفيستيفاليا في الرويال بلوز، بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

من ثنائية هالاند، أحرز النرويجي هدفًا لا يوصف سوى بالعالمي من تسديدة مقصية على الطائر لا تصد ولا ترد بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليواصل بذلك تألقه الذي بدأ منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى سيجنال إيدونا بارك في يناير 2020.

ترصد الأرقام مدى أسطورية هالاند، فصاحب العشرين عامًا ارتدى قميص بوروسيا دورتموند في 43 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 43 هدفًا.

Holy Haaland 🤯



This kid is on another level 🔥#Revierderby #S04BVB pic.twitter.com/AAvWTA4bgc