عمر "دي ليخت" يحطم الأرقام القياسية

لا زالت معركة نصف النهائي غير المتوقع جارية، بين توتنهام هوتسبر الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.

السبرز نجحوا بإقصاء مانشستر سيتي بفضل الهدف الخارجي (4-4 بمجموع المباراتين)، فيما تغلب أياكس على يوفنتوس 2-1 في ملعب الأخير بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1.

في هذه الأثناء، يسطر المدافع الهولندي الواعد ماتيس دي ليخت تاريخاً جديداً على المستوى الفني والقيادي.

👶 - With 19 years and 261 days, @AFCAjax defender Matthijs de Ligt becomes the youngest captain ever in a semi-final match. #UCL #totaja

جاء ذلك بعد أن بات أصغر قائد في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن عمر 19 عاماً و261 يوماً.

10 - Matthijs de Ligt is set to become the first teenager with ten Champions League starts in a single season since Cesc Fàbregas for in 2005-06. Mature. pic.twitter.com/Ia0B4eW0Qe