عمر "دي ليخت" يحطم الأرقام القياسية
لا زالت معركة نصف النهائي غير المتوقع جارية، بين توتنهام هوتسبر الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.
السبرز نجحوا بإقصاء مانشستر سيتي بفضل الهدف الخارجي (4-4 بمجموع المباراتين)، فيما تغلب أياكس على يوفنتوس 2-1 في ملعب الأخير بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1.
في هذه الأثناء، يسطر المدافع الهولندي الواعد ماتيس دي ليخت تاريخاً جديداً على المستوى الفني والقيادي.
👶 - With 19 years and 261 days, @AFCAjax defender Matthijs de Ligt becomes the youngest captain ever in a Champions League semi-final match. #UCL #totaja— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 30, 2019
جاء ذلك بعد أن بات أصغر قائد في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن عمر 19 عاماً و261 يوماً.
10 - Matthijs de Ligt is set to become the first teenager with ten Champions League starts in a single season since Cesc Fàbregas for Arsenal in 2005-06. Mature. pic.twitter.com/Ia0B4eW0Qe— OptaJohan (@OptaJohan) April 30, 2019
أيضاً بات دي ليخت أول مراهق ينال 10 مشاركات أساسية في دوري أبطال أوروبا منذ سيسك فابريجاس مع آرسنال في 2005-2006.