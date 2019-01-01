عمر جابر بشأن الرحيل عن بيراميدز: الزمالك بيتي

لاعب الزمالك الأسبق لا يزال يعير

أوضح عمر جابر؛ لاعب بيراميدز المصري، حقيقة ما تردد عن عودته من جديد لناديه السابق الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

طارق يحيى؛ عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، أكد أن بعد فشل استعادة صاحب الـ27 عامًا في الصيف الماضي، إثر تمسك بيراميدز به، فإن ضمه بيناير المقبل أم قائم.

وقال جابر، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورتس": "إذا تلقيت عروضًا تكون عبر نادي بيراميدز، لكن حتى الآن لم أتلق أي شيء رسمي، وإذا حدث فسيحدث نقاش بيني وبين المسؤولين".

وبسؤاله عن رغبته، أجاب: "ربنا يكرم، ربنا يعمل ما به خير لي".

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وبتكرار السؤال "هدفك الزمالك أم تستمر ببيراميدز؟"، علق: "الاثنين، الزمالك بيني، ومسؤولو بيراميدز محترمين، في الأخير ربنا يعمل ما به الخير".

يذكر أن الظهير الأيمن نشأ في صفوف ناشئي الزمالك قبل أن يرحل عنه في صيف 2016، متجهًا لباز السويسري ومنه إلى لوس أنجلوس الأمريكي.

وعند عودة جابر لمصر في صيف 2018، رفض مسؤولو الزمالك إعادته للفريق، لينضم إلى بيراميدز آنذاك.