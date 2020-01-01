عمر السومة يعتذر لجماهير الأهلي بعد تصريحاته عن الهلال

السومة يرد على تغريدات جماهير الأهلي الغاضبة.

حرص السوري عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي السعودي، على توجيه اعتذارًا إلى جماهير ناديه، بعد التصريحات التي أدلى بها أمس السبت، بشأن إمكانية تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا، لو كان لاعبًا في صفوف نادي الهلال.

السومة قال خلال تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أنه سيحقق لقب دوري أبطال آسيا بنسبة 70% حال لو كان لاعبًا في صفوف الهلال، لأن الزعيم دائمًا ما يشارك في البطولة وينافس عليها.

ورد السومة عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" على تعليقات جماهير الأهلي الغاضبة من تصريحاته، حيث قال: "بعد متابعتي لتغريدات الجماهير، أول شيء إذا زعلتوا حقكم عليّ، وثانيًا إذا ظهرت في أي مقابلة لا بد وأن أجيب على الأسئلة".

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المهاجم السوري تابع: "أنا أهلاوي وأعشق النادي الأهلي، ومحبتكم في قلبي كبيرة، وجمهور الأهلي له فضلًا كبيرًا على عمر السومة، ومن المستحيل أن أخذلكم، وأنا ملتزم بعقدي الساري مع النادي".

اللعب للهلال والاحتراف الأوروبي .. عمر السومة يتحدث عن مستقبله

تصريحات عمر السومة التي أدلى بها أمس، تسببت في غضب جماهير النادي الأهلي، حيث اعتبره البعض يلمح إلى أن الأهلي لا ينافس على البطولة القارية، في حين منافسه الهلال دائمًا يشارك في البطولة وينافس عليها.

وكان السومة قد ذكر خلال تصريحاته أمس السبت، أنه إذا تلقى عرضًا أوروبيًا براتب أقل ولكن النادي يمتلك شعبية كبيرة، سيوافق بكل تأكيد.