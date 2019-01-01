خاص | مهاجم في الحقيقة مدافع في اللعبة.. السومة: كول أوف ديوتي واقعية

السومة كشف عن بدايته مع "كول أوف ديوتي"، وعن اللاعب الذي يتمنى أن يلعب معه هذه اللعبة لتحقيق الانتصارات".

كشف اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي عن العديد من الأسرار الخاصة به على الصعيد الشخصي وخلال مشواره الاحترافي في تصريحات خاصة للنسخة العربية من موقع جول، برعاية "كول أوف ديوتي".

"جول" أجرى هذا الحوار مع الكابتن عمر السومة، سفير لعبة "كول أوف ديوتي" إصدار "مودرن وورفير".

نجم النادي الأهلي كشف لـ"جول" عن بدايته مع لعبة كول أوف ديوتي، حيث قال لـ محمد الغامدي : "بدأت لعبة كول أوف ديوتي منذ 2013، لعبتها عبر بلايستيشن منذ وقت قريب، وألعبها أيضًا عن طريق الموبايل، هي لعبة قوية جدًا وواقعية".

وعن احترافيته لعب كول أوف ديوتي قال السومة: "ألعب كول أوف ديوتي عبر الجوال بشكل جيد جدًا، ولكن عبر بلايستيشن أتطور، أتمنى أوصل للاحترافية".

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مهاجم الأهلي تحدث عن تجربته عبر بلايستيشن أونلاين، حيث روى قصة طريقة ضاحكًا "في شخص لعبت ضده وذبحني ذبح اسمه بشار، سأصل لك وألعب معك مرة أخرى، وسأهزمك".

عمر السومة واصل: "حاليًا أنا مدافع ولست مهاجمًا في اللعبة، ولكني أتمنى هذا، لابد أن تكون حذر جدًا باللعبة في البلايستيشن، لأن اللعبة عبر الجوال تكون أسهل".

قائد منتخب سوريا أردف: "أفضل لعب كول أوف ديوتي ستوري عن اللعب "أون لاين"، قليلًا ما ألعب أون لاين، بسبب ضيق وقتي".

بعد سؤاله عن المدرب الذي يرى أنه سيتألق إذا لعب "كول أوف ديوتي" قال السومة: "سليمان أبو داوود كان مدرب عصبي جدًا، أعتقد أنه لو لعب كول أوف ديوتي سيدمر الدنيا".

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وعن شخص يريد أن يلعب معه كول أوف ديوتي لمساعدته لتحقيق الفوز، قال السومة: "أتمنى أن يلعب معي أحد إخواني، أو مارديك مارديكيان مهاجم المنتخب السوري ، لعبة كول أوف ديوتي من أجل تحقيق الانتصار".

واختتم السومة تصريحاته، مشيرًا إلى أنه لا يفضل أي شخصية في كول أوف ديوتي، حيث أنه يلعب بأي شخصية بشكل طبيعي.