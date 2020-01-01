هدية خاصة من كريستيانو رونالدو إلى عمر السومة

مهاجم الأهلي: كريستيانو مثلي الأعلى

أرسل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي، بهدية خاصة إلى السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي.

العقيد السوري نشر صورتين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، له وللنجم البرتغالي، حاملًا قميص الأخير مع السيدة العجوز، والذي وقع له عليه: "إلى عمر السومة".

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من جانبه، علق مهاجم الأهلي: "كل واحد عنده شخص في مجاله يعتبره مثله الأعلى، وكريستيانو مثلي الأعلى للاعب المتكامل، شكرًا كريستيانو".

يذكر أن السومة يستعد رفقة فريقه لمواجهة التعاون، بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويحتل الراقي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما يحل سكري القصيم في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ونجح المهاجم السوري في أن يكون الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 127 هدفًا، متخطيًا صاحب اللقب السابق ناصر الشمراني؛ صاحب الـ126 هدفًا.

أما كريستيانو فيستعد مع اليوفي لمواجهة أودينيزي، في الثالث من يناير المقبل، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

فريق السيدة العجوز يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز الـ12 بـ15 نقطة.