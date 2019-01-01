برانكوفيتش يستقر على أجانب الأهلي لمواجهة الهلال آسيويًا

4 أجانب في قائمة كل فريق بداية من دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح الكرواتي برانكوفيتش، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، قريبًا من الاستقرار على العناصر الأجنبية الأربعة، والتي سيخوض بها مباريات دوري أبطال آسيا.

الأهلي سيواجه الهلال في دور الـ16 ضمن منافسات دورري أبطال آسيا، خلال شهر أغسطس المقبل.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أنه تم الاستقرار على السوري عمر السومة، ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، والبرازيلي جوزيف دي سوزا، لقيادة الفريق أمام الهلال.

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ويبقى لاعب واحد فقط لم يتم الاستقرار عليه من جانب برانكوفيتش، حيث يفاضل المدرب الكرواتي بين صانع الألعاب والمدافع الأجنبي الذي سيتعاقد معه الأهلي الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم الأهلي قائمة لاعبيه لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، قبل يوم 21 يوليو الجاري، كآخر يوم لتسليم القوائم للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الأهلي اقترب من التعاقد مع صانع الألعاب البوسني إلفيس ساريتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحاية، حيث سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.