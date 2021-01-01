عمرو وردة يتعرض لحادث في اليونان .. والكشف عن حالته

وردة يتعرض لحادث سير عقب لقاء باوك وأريس في الدوري اليوناني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن عمرو وردة نجم باوك اليوناني ومنتخب مصر تعرض لحادث سيارة مساء أمس الأحد في اليونان.

وابتعد عمرو وردة خلال الفترة الأخيرة عن منتخب مصر، ولكن يقدم مستوى طيب خلال المباريات الماضية رفقة باوك اليوناني بعد انضمامه له في يناير الماضي.

ووفقًا لما نشرته بعض الصحف اليونانية أن اللاعب تعرض لحادث عقب لقاء فريقه مع أريس، ضمن منافسات الدوري اليوناني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشفت التقارير أن سيارة وردة اصطدمت بأخرى، ولكن لم يتعرض أي شخص للضرر خلال الحادثة، ولكن السيارتين تعرضا للضرر بشكل كبير.

وسجل وردة منذ انتقاله إلى باوك اليوناني في يناير الماضي، 3 أهداف في فرق أتروميتوس وأبولون ولاميا، ولكن لم يتم وضع اسمه في المحترفين الذين سينضموا لمنتخب مصر في معسكر مارس.

وردة بشكل عام مع منتخب مصر شارك في 30 مباراة خلال مسيرته، نجح في تسجيل هدف واحد فقط وصنع هدفين آخرين، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019، وكأس العالم 2018.