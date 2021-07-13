طرد لسوء سلوك جديد .. هل يرحل عمرو وردة من باوك مرة أخرى؟

رازفان لوشيسكو لم يعد يتحمل تصرفات المحترف المصري

تعرض المصري عمرو وردة؛ جناح أيسر باوك اليوناني، لأزمة جديدة مع فريقه، قد تهدد استكمال مسيرته في الدوري اليوناني، بعد عديد الأزمات التي مر بها.

الجناح المصري يلعب لباوك منذ يناير 2017، تخللت هذه الفترة إعارات كثيرة، قبل أن يرحل عنه نهائيًا في سبتمبر 2020 في صفقة انتقال حر لفولوس اليوناني، ثم عاد له من جديد في يناير 2021 مجانًا.

أزمات وردة لا تنتهي:

رحلة وردة الاحترافية شهدت عديد الأزمات، لكن جميعها أخلاقية، بدأت باتهامات من زميله في باوك بالتحرش بزوجته، مرورًا باتهامات من فتيات أخرى بالتهمة نفسها.

هذه الأزمة تعرض لها في مصر أيضًا، وتحديدًا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2019، عندما ادعت إحدى الفتيات تحرش اللاعب بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ووقتها قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منعه من تمثيل الفراعنة نهائيًا، قبل أن يعود للمعسكر بوساطة من زملائه على رأسهم النجم محمد صلاح.

أزمات وردة تسببت في طرده من قبل من فريق لاريسا اليوناني، الذي أعير له من أغسطس 2019 إلى يونيو 2020، إذ أعلن رئيس النادي رحيله لأسباب أخلاقية، رفض الكشف عنها.

طرد وردة من مران باوك .. آخر حلقات أزمات وردة:

وفقًا لموقع "" اليوناني فإن مران الفريق اليوناني الصباحي اليوم الثلاثاء، شهد قيام المدير الفني الروماني للفريق رازفان لوشيسكو، بطرد وردة من الحصة التدريبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يلتزم بتعليمات المدرب، وعندما تم توبيخه، غضب وردة فركل الكرة ثم ألقى بزجاجة مياه أرضًا، ليقرر بعدها لوشيسكو طرده.

وقال لوشيسكو، لمسؤولي النادي اليوناني، وفقًا لما نشرته الصحيفة: "لم أعد أتحمل ما يفعله وردة، لن أتهاون في أي فوضى من قبل اللاعبين".

هل يرحل وردة عن باوك؟

رازفان لوشيسكو المدرب الناجح في المنطقة العربية من خلال تجربته مع نادي الهلال السعودي، إذ حقق معه الثلاثية في موسم واحد؛ الدوري المحلي، دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، معروف عنه صلابته في التعامل مع أي فوضى، لكنه في الوقت نفسه قد يمرر غضب لاعبيه من قراراته.

للوشيسكو واقعة شهيرة مع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، الذي اعترض على قراراته أكثر من مرة خلال مباراتين، وخرج غاضبًا بطريقة غير لائقة بين لاعب ومدرب، لكن كان يخرج المدرب ويقول أن مثل هذه الأمور واردة الحدوث.

في الوقت نفسه، فإنه يبدو أن إدارة باوك مقتنعة تمامًا بقيمة وردة الفنية، فرغم كثرة أزماته إلا أنه في كل مرة يرحل ويعود، ويواصل مسيرته مع الفريق.

اقرأ أيضًا..