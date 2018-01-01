عمرو طارق: مفاوضات الأهلي لم تكن جادة ولهذا فضلت الدوري الأمريكي

المدافع المصري مستمر في الدوري الأمريكي لموسم آخر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المحترف المصري عمرو طارق؛ المنضم حديثًا إلى ريد بولز الأمريكي، أنه كان يمتلك عديد العروض قبل أن يستقر على البقاء في الدوري الأمريكي.

وأعلن النادي الأمريكي أمس الثلاثاء، التعاقد مع المدافع المصري قادمًا من أورلاندو سيتي الأمريكي، بعد عديد التقارير التي كانت تؤكد اقترابه من الأهلي المصري. (طالع التفاصيل)

المدافع المصري قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "المفاوضات مع مسؤولي نيويورك ريد بولز بدأت منذ نهاية الموسم، وأنا اعتبرها خطوة مهمة للغاية، لأن ريد بولز هو بطل الدوري الأمريكي، والأمور به ستسير بشكل ممتاز.

وأضاف: "كان لدي عدد من العروض في الدوري المكسيكي ودوري الدرجة الثانية بألمانيا، إلا أنني فضلت الاستمرار بالدوري الأمريكي لموسم جديد، خاصة وأن ريد بولز سيلعب في دوري أبطال الكونكاكاف الموسم المقبل".

وحول ما تردد عن اقترابه من الأهلي المصري، أوضح طارق: "ما تردد كان بسبب انتشار فيديو لي في برج القاهرة وظهور ملعب مختار التتش خلالها، لكن تم فهم الأمر بشكل خاطئ، لأن كان المقصود تصوير القاهرة بالكامل وليس الأهلي على الإطلاق.

"لم أفكر مطلقًا في العودة لمصر خلال الفترة الحالية، نعم أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك، لكن لم تكن هناك أي مفاوضات جادة معي، فقط منذ فترة تحدث مسؤولو الأهلي مع وكيلي بشكل شفوي، لكن الأمر لم يرتقي إلى المفاوضات الجدية".

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا خاض عدد من التجارب الاحترافية بعدما لعب لإنبي والجونة ووادي دجلة في مصر، منها ريال بيتيس الإسباني وكولومبوس كرو الأمريكي.