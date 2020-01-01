عمرو زكي - حاول ريال مدريد ضمه فعاد إلى الزمالك

بدأ بركاناً وعاد رماداً

"صوت المعلق الراحل حمادة إمام يأتي من تلفاز جهير في مقهى بحي شعبي في العاصمة المصرية القاهرة محتفلاً بأول أهداف مهاجم منتخب مصر حينها عمرو زكي في البريميرليج رفقة نادي ويجان أتليتك".

عمرو زكي رحل في بداية موسم 2008 -2009 إلى ويجان أتليتك قادماً من الزمالك المصري معاراً لمدة موسم واحد، في مفاجأة كبيرة وقتها أن يرحل لاعب من الدوري المصري مباشرة إلى البريميرليج.

ولعب عمرو أول مباراة له في الدوري الإنجليزي يوم 16 أغسطس 2008 أمام وست هام وسجل هدف رائعاً بمقصية في مباراة خسروها بثنائية مقابل هدف.

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الصحافة الإنجليزية لم يكن لها حديث سوى عن النجم المصري الذي نجح في تسجيل 8 أهداف في أول 10 مباريات في البريميرليج.

بعد انتهاء الدور الأول كان عمرو زكي واحد من متصدري ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي ليبدأ الحديث عن رغبة ويجان في ضمه بشكل نهائي انضمام مقابل 8 مليون جنيه إسترليني ونسبة 50% من عائد البيع فيما بعد.

زكي خرج بنفسه في عام 2015 عندما أعلن اعتزاله ولكنه فاجئ الكل بأنه نادي ريال مدريد الإسباني كان يفاوضه عندما كان لاعباً في ويجان.

عمر قال: "ريال مدريد حاول ضمي من الزمالك، ولكن ممدوح عباس رئيس النادي في ذلك الوقت طلب 250 مليون جنيه مصري مقابل الإستغناء عني".

وأضاف: "طلبت من ممدوح عباس تقليل السعر أنا لست ليونيل ميسي، ليخبرني حينها أنني أفضل من ميسي وهو يعلم مصلحتي".

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حديث عمرو زكي لم يكن هو النسخة الوحيدة التي تحدثت عن رغبة ريال مدريد في ضمه ولكن قبل 10 سنوات من الآن الصحف الإنجليزية أكدت أيضاً أن ريال مدريد بدأ استطلاع رأي الزمالك في الاستغناء عن عمرو زكي ولكن الزمالك قدم طلبات مادية صعبة.

وبالرغم من هذا الكم الهائل من التألق الذي حظي به عمرو زكي في بداية مسيرته الاحترافية إلا أنه لم يحافظ على هذا الأمر وأثار العديد من المشاكل مع مدربه ستيف بروس.

في أوائل شهر أبريل قرر ويجان تغريم عمرو زكي مادياً للمرة الرابعة بعد أن تأخر في العودة من معسكر منتخب مصر ليخرج مدربه وقتها ويصفه "بأسوأ لاعب محترف عملت معه".

ستيف بروس حمل شائعات انتقال زكي إلى ريال مدريد أو ليفربول أو تشيلسي المسؤولية حول تدهور مستواه وعقليته التي لا تتمتع بأي درجة من درجات الاحتراف.

اتخذ بروس قراره وقتها بعدم شراء زكي بشكل نهائي والاكتفاء بفترة الإعارة التي قضاها، وهذا للأسف وشعر بروس بأن اللاعب قد خذله حينها.

بروس اعتبر أن عمرو كان من الممكن أن يكون واحد من أفضل مهاجمي العالم ولكن ما فعله لم يكن صائباً بكل تأكيد.

عمرو زكي لعب 35 مباراة في البريميرليج سجل فيهم 10 أهداف وصنع هدفين.