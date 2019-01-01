عمرو جمال: مباراة غانا تسببت في عدم مشاركتي بمونديال روسيا

مهاجم الأهلي يكشف سبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في مونديال 2018 بروسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عمرو جمال مهاجم فريق الأهلي، على أزمته مع بيدفيست الجنوب إفريقي فريقه السابق، تسببت في عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

جمال قال خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي: "هناك ظروفًا خارج إرادتي تسببت في خروجي من حسابات جيفين هانت المدير الفني لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي خلال تلك الفترة".

مهاجم الأهلي تابع: "كنت في قائمة منتخب مصر خلال جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث آخرها أمام منتخب غانا".

عمرو جمال أردف: "مباراة غانا تسببت في كل ما حدث لي، لأنه بعد أن تم نقل اللقاء إلى ملعب آخر، تأخرت رحلة عودتنا إلى مصر لمدة يوم واحد".

وواصل: "تأخرنا بعدها يومين في الذهاب والعودة من وإلى السعودية لأداء مناسك العمرة مع المنتخب، وهو الأمر الذي جعلني أتأخر عن الانضمام لبيدفيست 6 أيام، بسبب استغراق يومين لاستخراج تصريح السفر من القوات المسلحة".

واستطرد قائلًا: "تأخري تسبب لي في أزمة مع المدرب، لأنه تحدث معي بشكل غير لائق وأنا أيضًا بادلته نفس الطريقة، وتجمدت لمدة شهر وفقدت فرصة انتقالي لفريق روبن كازان الروسي والتواجد مع المنتخب بالمونديال".

عمرو جمال اختتم حديثه قائلًا: "أبلغوني بالعودة للأهلي لإنهاء صفقة انتقالي لكازان، ولكن أزمتي مع بيدفيست تسببت في إيقاف الصفقة".

الأهلي قام بقيد عمرو جمال لقائمته مؤخرًا، بعد وضعه على قائمة الانتظار خلال الفترة الماضية، ليحصل على فرصة للظهور مع المارد الأحمر محليًا.