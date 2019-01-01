عمرو جمال: الأجواء بمعسكر الأهلي توحي لعدم التفريط في الدوري

مهاجم الأهلي يتحدث عن معسكر إسبانيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عمرو جمال، مهاجم فريق النادي الأهلي، على أن هناك إصرار من جانب لاعبي الفريق الأحمر، من أجل التتويج بلقب الدوري، والدليل على ذلك الروح المعنوية العالية التي يشهدها معسكر الفريق الأحمر بإسبانيا.

جمال قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "المعسكر الحالي هو أحد أفضل المعسكرات التي خاضها الفريق، لنجاح الجهاز الفني في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين".

مهاجم الأهلي تابع: "لا صوت يعلو داخل الفريق حاليا على الفوز باللقب، و كل ما يشغل الجميع خلال هذه الفترة هو تقديم أفضل أداء وعدم السماح بأية أخطاء في المباريات ، وهو ما يظهر بشكل فعلي من خلال اهتمام أعضاء الجهاز الفني بتنفيذ كافة التفاصيل الخططية والفنية".

عمرو جمال أردف: "الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ المسابقة لإقامته في ظروف استثنائية للغاية تسببت في امتداد المسابقة لفترة طويلة، بالإضافة إلى الضغط الرهيب الذي صاحبها وأدى إلى خوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام ، وهو ما أدى إلى كم كبير من الإصابات والإجهاد ، والتأثير بشكل سلبي على أداء الفريق ونتائجه".

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وأشار مهاجم الأهلي إلى أنه لم يكن موفقًا الموسم الحالي، بسبب تواجده فترة طويلة على قائمة الانتظار، بالإضافة إلى الإصابة قبل بداية الدور الثاني.

واختتم جمال تصريحاته قائلًا: "المنافسة في خط هجوم الاهلي تشتهر بالقوة عبر تاريخ النادي الذي يضم اللاعبين الأفضل دائما ، والجميع يعرف ان النادي لديه في الوقت الراهن تشكيلة تساوي فريقين وهو ما يحتاجه للمشاركة في كل البطولات التي ينافس عليها".

ويقيم الأهلي معسكرًا في إسبانيا خلال الوقت الحالي، استعدادًا لاستكمال مسابقة الدوري بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك.