عمدة ميلان يتخلى عن شغفه ويؤيد مشروع سان سيرو الجديد

تأييد حكومي حالي للمشروع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد بيبي سالا عمدة مدينة ميلانو أنه لن يقف ضد مشروع سان سيرو الجديد، رغم المعارضة التي لقيتها الفكرة في البداية.

وقال سالا:"لن أقاطع بناء الملعب الجديد، لقد قررت أن أضع تعلقي بالماضي وشغفي لسان سيرو جانباً، لأني لو تمسكت بهما لن أصبح جيداً في عملي".

وأضاف:"أنا فقط أريد أن يتم احترام القواعد والتدقيق في التفاصيل، وألا تتأثر البيئة بهذا المشروع".

وكان سالا قد عارض المشروع في بدايته، القائم على بناء ميلان وإنتر معاً لملعب جديد بدلاً من سان سيرو.

يذكر أن الخطط الجديدة قد تم الإعلان عنها وتقديمها بالأمس، الذي شهد خسارة ميلان أمام تورينو 2-1 في ختام الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.