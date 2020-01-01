عمدة مدريد: أتلتيكو سيفوز بدوري الأبطال، هذه المرة كلاتنبرج لن يكون الحكم

خوزيه لويس ألميدا عمدة مدريد يطالب بنهائي جديد لدوري الأبطال في مدينته ويتمنى فوز أتلتيكو باللقب.

أعرب خوزيه لويس ألميدا عمدة العاصمة الإسبانية مدريد عن أمله بفوز فريق أتلتيكو مدريد والذي يعد أحد أعضائه بلقب دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألميدا وتطرق خلالها للحديث عن تصريحات الحكم مارك كلاتنبرج حول تعرض فريق أتلتيكو مدريد للظلم من قبل في نهائي 2016.

وقال ألميدا: "دوري أبطال أوروبا سيكون لأتلتيكو مدريد، لقد قمنا بإقصاء البطل في واحد من أغرب المواسم على الإطلاق، حتى الآن نحن الفريق الوحيد الذي صعد للدور التالي".

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وأضاف مازحًا: "أريد نهائي آخر لدوري أبطال أوروبا في مدريد، لكن أتلتيكو مدريد سيفوز في هذه المرة لأن مارك كلاتنبرج لن يكون الحكم".

وأردف: "في هذه النسخة من البطولة سأكون داعمًا لريال مدريد أمام مانشستر سيتي، فأنا أريدهم أن يكونوا في النهائي أمام أتلتيكو".

وكان مارك كلاتنبرج قد اعترف في تصريحات سابقة أن أتلتيكو مدريد تعرض للظلم في النهائي الأخير له ضد ريال مدريد خلال الهدف الأول للفريق الملكي.

جدير بالذكر أن تاريخ أتلتيكو مدريد الأوروبي لا يتضمن حصوله على أي بطولة لدوري الأبطال على الإطلاق حيث خسر في آخر مرتين صعد فيهما للنهائي في 2014 و2016.