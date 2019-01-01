عمدة ليفربول يعارض خطط النادي لأخذ العلامة التجارية للمدينة

والمدير التنفيذي للنادي يتدخل لحل الأزمة

سجل عمدة ليفربول أندرسون، اعتراضه بشكل واضح وصريح على خطة إدارة أبطال دوري أبطال أوروبا، للاستحواذ على العلامة التجارية الخاصة بالمدينة.

وتعرض النادي لموجة من الانتقادات اللاذعة في يوليو الماضي، بسبب استخدامه للعلامة التجارية التابعة لمجلس مدينة ليفربول العالمية، رغم أن إدارة أحمر الميرسيسايد، قالت إن تستخدم الشعار على منتجات كرة القدم فقط.

حتى النادي الحديث "سيتي أوف ليفربول"، سج اعتراضه على ما تنوي إدارة النادي الكبيرة القيام به، وهو ما أجبر المدير التنفيذي بيتر مور على الجلوس مع النادي المؤسس عام 2015، وبعض من كبار التجار المعتمدين في المدينة، لتقليل مخاوفهم.

وقال العمدة في تغريدة عبر منصته على تويتر، إنه ينبغي على مجلس مدينة ليفربول حماية العلامة التجارية، مؤكدًا "لقد أبلغت مجلس إدارة نادي ليفربول أنني ومجلس المدينة نعارض محاولتهم للتسويق باسم المدينة، ولا أحد يستطيع وضع علامة تجارية على المدينة".

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وختم حديثه في هذه الجزئية "أقدر علاقتنا بنادي ليفربول وسنساعدهم على التخلص من البضائع المخالفة لملابسهم، لكن في نفس الوقت سنحفظ حقوق التجار المحليين وعلامتنا التجارية".