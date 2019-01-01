عماد متعب يُخاطب ليفربول ويوفنتوس وريال مدريد من أجل مباراة اعتزاله

أرسلنا المقابل المادي وكافة التفاصيل، وهو عرض ضخم للغاية

كشف اللاعب الدولي المصري المعتزل عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق عن تحديد شهر فبراير المُقبل لإقامة مباراة اعتزاله.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية إنه يستهدف إقامة مباراة اعتزاله في شهر فبراير المقبل أمام أحد عملاقة الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن لم يتوصل إلى اتفاق رسمي ونهائي حتى الآن.

الهداف الرائع للنادي الأهلي أكد مخاطبة أحد الأندية من بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي من أجل مواجهته في مباراة اعتزاله.

متعب واصل تصريحاته التلفزيونية :"أرسلنا المقابل المادي وكافة التفاصيل، وهو عرض ضخم للغاية، ومن المفترض أن نحصل على الرد خلال الأيام المقبلة، وإذا كان الرد بالموافقة ستجرى المباراة في شهر فبراير بستاد القاهرة".

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وكان متعب قد تم تصعيده للفريق الأول بالأهلي في عهد البرتغالي تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل في مباراة بلدية المحلة " 3 نوفمبر 2003".

وسجل متعب أول أهدافه بقميص الأهلي في شباك أسمنت السويس بافتتاح موسم "2004-2005"، ونال لقب هداف الموسم برصيد "15" هدفًا.

وخلال مسيرته حقق متعب "10" بطولات دوري، سجل خلالها "75" هدفًا، خلال "190" مشاركة، وفاز بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا في "24" مباراة، كما ساهم في تحقيق لقب السوبر المصري "7" مرات.