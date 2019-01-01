عماد النحاس: الأهلي الأقرب للتويج بالدوري وهذا سر تفوق بيراميدز

مدرب المقاولون العرب يتحدث عن المنافسة على لقب الدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على أن فريق بيراميدز يضم أفضل لاعبي مصر، وليس من الغريب تفوقه على الأهلي والزمالك.

النحاس قال خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة إم بي سي مصر: "لو حقق بيراميدز لقب الدوري، ستكون قنبلة نووية، وما يحققه ليس بالمفاجأة، لأنه استعان بمدرسة الأهلي في الإدارة، وهي مدرسة تعرف النجاح".

عماد النحاس تابع: "بيراميدز ضم أفضل لاعبي الدوري المصري وأيضًا محترفين رائعين، والفريق تغير شكله بعد تعاقدات يناير".

وأردف: "تركي آل الشيخ تمكن من رفع الضغط عن لاعبيه، ونقله إلى المنافسين، والزمالك قوي جدًا، ولكن مدربه كريستيان جروس لم يستغل لاعبيه الاستغلال الأمثل".

عماد النحاس: #الأهلي عانى كثيرًا خلال هذا الموسم من الإصابات، يجب أن يكون هناك حالُا لمثل هذه الأمور.🧐 pic.twitter.com/CqvuaOxm9q — جول مصر (@goaleg) April 25, 2019

مدافع منتخب مصر السابق واصل: "لو تواجد تشكيل بيراميدز الحالي في الأهلي، لحسم اللقب قبل نهاية الدور الأول، مثلما فعل موسم 2004/2005، وسيحصل على الكأس ودوري أبطال إفريقيا".

واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الأهلي هو الفريق الأقرب للدوري بنسبة 40%، ويتساوى بيراميدز والزمالك بـ30%".

بيراميدز يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، متفوقًا على الزمالك بثلاث نقاط، والأهلي بخمس نقاط قبل مواجهة الأخير أمام المصري البورسعيدي.