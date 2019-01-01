عماد السيد يجري جراحة في إصبع اليد بعد إصابة لقاء الداخلية

حارس الزمالك قد يغيب عن لقاء نهضة بركان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعرض عماد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك، لإصابة بكسر في إصبع يده، صباح غدٍ الإثنين، خلال مباراة الداخلية بالدوري الممتاز.

عماد السيد تعرض للإصابة، بعد تصديه لركلة جزاء لفريق الداخلية، ليحافظ على النتيجة ويقود الزمالك لتحقيق الفوز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عماد السيد توجه إلى المستشفى عقب المباراة مباشرة، لإجراء الفحوصات اللازمة، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وتأكد إصابة عماد السيد بكسر في إصبع اليد، حيث سيجري جراحة صباح غدٍ الإثنين، وذلك بعد الإصابة.

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الزمالك صعد للمركز الثاني بعد الفوز على الداخلية 🔝 pic.twitter.com/8qYDPpPnqT — جول مصر (@goaleg) May 12, 2019

ولعب عماد السيد مباراة الداخلية، للإعداد لمباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيسافر إلى المغرب مساء يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان مساء يوم الأحد القادم.

وحقق فريق نادي الزمالك الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.