علي معلول ينافس محرز وزياش على جائزة أفضل لاعب بالمغرب العربي

معلول ينافس على جائزة بين نجوم العرب.

تواجد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في منطقة المغرب العربي، وسط العديد من اللاعبين.

معلول قاد النادي الأهلي للتتويج بثلاث بطولات وهم دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر، كما استطاع أن يقدم مستوى مميز رفقة منتخب بلاده.

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وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب من منطقة المغرب العربي، حيث يتواجد في القائمة بجانب معلول، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر يونايتد، ومواطنه إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان، وسعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد.

كما يتواجد من المغرب كلا من ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وسفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، وأشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت على موقع مجلة فرانس فوتبول يوم الخميس، من أجل اختيار الأفضل بين المرشحين للحصول على الجائزة.

وضمت قائمة اللاعبين الآتي: "علي معلول، إسماعيل بن ناصر، سعيد بن رحمة، ياسين بونو، حكيم زياش، سفيان أمرابط، رامي بن سبعيني، أشرف حكيمي، رياض محرز، إلياس الصخري".