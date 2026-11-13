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تونس تواصل المعاناة وانتصار تاريخي لليبيا..

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يبدو أننا اليوم نشهد انتصارات عائدة بعد غياب، وها هو منتخب ليبيا يصنع المفاجأة، ويحقق انتصارًا مثيرًا على تونس في عقر دارها، بنتيجة (2-0)، على ملعب الطيب مهيري، ضمن حساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

المنتخب الليبي حقق انتصاره الأول، وكرّس معاناة معين الشعباني مع نسور قرطاج، بثنائية حملت توقيع علي يوسف (من علامة الجزاء) وحمدو الهوني، في الدقيقتين 44 و62، في مباراة كان بطلها هو علي معلول، ظهير الصفاقسي، والذي حمل شارة القيادة.

ولا يزال منتخب تونس، يبحث عن لمّ أوراقه المبعثرة، منذ مشاركته الكارثية في كأس العالم 2026، بين هزائم بنتائج كبيرة، وتعاقب المدربين بين صبري لموشي وهيرفي رينارد، ومن ثمّ تعيين معين الشعباني، الذي جاء ليحمل على عاتقه آمال التوانسة في تصحيح المسار، إلا أن مرور 270 دقيقة دون تحقيق أي انتصار، ربما يعد مؤشرًا على أن الأوضاع ليست بخير.

إلى جماهير الأهلي .. انتظروا قليلًا!

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ما أن يُذكر لاعب بحجم علي معلول، حتى تشاهد الرسائل العاطفية تنهال من جماهير الأهلي المصري، التي لا تزال تحمل له ذكريات مجد كتبه مع القلعة الحمراء على مدار 9 أعوام.

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ذكريات ربما تدفع الكثير من جماهير الأهلي، لانتقاد مدربها الأسبق مارسيل كولر، على تعامله مع معلول، حينما أصرّ على عدم قيده، فكانت بمثابة بداية النهاية لرحلته مع العملاق القاهري، قبل أن يعود إلى الصفاقسي، ولعلّ تاريخه الكبير، كان سببًا أيضًا في علامات الاستفهام التي ارتسمت حول غيابه عن قائمة تونس في مونديال 2026، رغم أن ما صنعه النسور يقول إن "القدر" خدم معلول بغيابه عن مونديال ربما كان ليصبح الأخير في مسيرته.

معلول عاد للمنتخب التونسي، بل وشاهدنا صاحب الـ36 عامًا، يرتدي شارة القيادة للمرة الخامسة في مسيرته الدولية، ولكن هل تستحق مشاركته أن تدعو جماهير الأهلي على كولر؟

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من السماء السابعة إلى الأرض!

من غرائب المنتخب التونسي، أن يضغط على الكرة بقوة، وتبلغ نسبة استحواذه "64%"، إلا أنه لم يتعدّ كونه استحواذًا سلبيًا، اتسم بإهدار الفرص في منطقة الجزاء، بينما حسم لاعبو ليبيا، المباراة بسلاح المرتدّات، وبهدفين من أصل 3 تسديدات على المرمى.

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أداء علي معلول يتلخّص في نقطتين "الخبرة والسن لا يرحم"، فالأولى تجلّت في عرضيات نجم الصفاقسي النموذجية، التي كانت تعرف طريق الوصول جيدًا إلى منطقة الجزاء، في انتظار من يترجمها في الشباك، وكذلك تشكيل ثنائية مع عيسى العيدوني من أجل إغلاق المساحات والضغط في منطقة الخصم.

والنقطة الثانية، تمثّلت في بطء معلول في العودة مع المرتدّات، الأمر الذي لم يجد معه أطراف ليبيا صعوبة في استغلال الكرات من الخلف، والانطلاق من الجهة اليسرى، بين انطلاقات معاذ عيسى، وكذلك ارتداد أسامة الشريمي ومؤيد اللافي.

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أضف إلى ذلك، الخطأ الساذج الذي ارتكبه معلول بإيقاع معاذ عيسى داخل منطقة الجزاء، وكأنه منح هدية إلى ليبيا لانتزاع الهدف الأول، فضلًا عن بطئه في العودة خلال مرتدة الهدف الثاني، التي شهدت عرضية رائعة من سيف جدور إلى حمدو الهوني.

هذا رغم أن علي معلول ذاته، كاد أن يبلغ بالمباراة السماء السابعة، بركلة حرة ربما كانت لتجعله محور الحديث بشكل إيجابي، في الدقيقة 32، ليسددها بطريقة رائعة في اتجاه المرمى، إلا أن الحارس أيمن التيهار.

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كلمة أخيرة..

علي معلول هو تجسيد لمنتخب تونس بشكل عام، في مباراة شهدت كثرة إلقاء الجماهير لزجاجات المياه والشماريخ في أرض الملعب، ضغط وسيطرة في منطقة ليبيا، خاصة عندما تشاهد الأفضلية الكاسحة في التمريرات بمنطقة الثلث الأخير (166 لتونس مقابل 54 لليبيا)، ومرتدّات سريعة، عكست عامل السن الذي يضرب الظهير التونسي بقوة.

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مبارك لمنتخب ليبيا تحقيق أول انتصار على النسور منذ يونيو 2015، أي قبل أكثر من 11 عامًا و9 مباريات شهدت 8 هزائم وتعادلًا، ليظل السؤال هو: "من يلقي طوق النجاة للتوانسة؟".