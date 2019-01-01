علي معلول: أشكر جماهير الأهلي وسأدعم تونس في مصر

معلول يعلق على دعم جماهير الأهلي له

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي ومنتخب تونس، الشكر إلى جماهير ناديه، على الدعم والتعاطف معه، بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج.

الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، قرر استبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج، التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

معلول قال خلال تصريحات لإذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "أتمنى التوفيق لمنتخب تونس في كأس أمم إفريقيا، وتحقيق نتائج إيجابية".

لاعب الأهلي تابع: "سأدعم منتخب تونس في مصر، وسأكون متواجدًا في مباراتهم أمام مالي في الجولة الثانية".

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👇https://t.co/IxxvzHlXY0#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/irMdklrKI5 — جول مصر (@goaleg) June 12, 2019

الظهير الأيسر لتونس واصل: "ليس سهلًا ربح دعم جمهور كبير مثل الأهلي، حيث سهل الحصول على المال أو التاريخ مع الفريق، ولكن الدعم أمر صعب".

علي معلول اختتم حديثه موجهًا الشكر إلى جماهير الأهلي حيث قال: "أشكر الجماهير على دعمهم لي خلال الفترة الماضية، وأعدهم ببذل أقصى جهد لي الموسم المقبل".

منتخب تونس يقع في المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا أنجولا ومالي وموريتانيا.