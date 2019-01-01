علي مبخوت يواصل كتابة التاريخ في كأس أمم آسيا

المهاجم الإماراتي علي مبخوت يصبح الهداف التاريخي للعرب في كأس أمم آسيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح المهاجم المتألق علي مبخوت في قيادة منتخب بلاده الإمارات لنصف نهائي كأس الأمم الآسيوية، وذلك بعد إحرازه لهدف الفوز على أستراليا في ربع نهائي البطولة.

الهدف هو الرابع لعلي مبخوت في هذه البطولة، حيث أنه أحرز في الدور الأول هدف الفوز على منتخب الهند، وأحرز هدفًا آخر أمام تايلاند في ختام مرحلة المجموعات، قبل أن يحرز هدفه الثالث في البطولة في مرمى قيرغيزستان في دور الـ 16.

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مبخوت بذلك أحرز أربعة أهداف في أربع مباريات مختلفة في دورة واحدة لكأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة عام 2015.

كما أصبح لاعب الجزيرة الإماراتي أفضل هداف عربي في كأس أمم آسيا برصيد تسعة أهداف، ليتفوق على كلًا من يونس محمود وجاسم الهويدي الذين أحرزا ثمانية أهداف.