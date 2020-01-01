علي مبخوت يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الاتحاد السعودي

مبخوت يتحدث عن قيمة جماهير الاتحاد

تحدث علي مبخوت نجم نادي الجزيرة الإماراتي، عن مفاوضات نادي الاتحاد في وقت سابق لضمه لصفوفه ولكنها لم تتم الصفقة.

علي مبخوت يعد من اللاعبين الإماراتيين المميزين خلال السنوات الماضية، حيث كان هدفًا لأكثر من نادٍ عربي بسبب إمكانياته الكبيرة.

وقال مبخوت في تصريحات لبرنامج "منصور آرينا": "نادي الاتحاد كبير ولا تستطيع رفض الانتقال إليه، وكانت هناك مفاوضات في وقت سابق".

المزيد من الفرق

وأضاف: "الاتحاد دخل في مفاوضات مع الجزيرة في وقتها، من أجل الحصول على خدماتي وكنت لا استطيع أن أتدخل بسبب امتلاك الجزيرة عقدي، ولم تتم وقتها الصفقة واستكملت مسيرتي".

وتابع مبخوت حديثه: "الانضمام لنادي الاتحاد يزيد اللاعب، وشرف لأي لاعب هذه الخطوة وجماهيره عظيمة للغاية حيث اللاعب العادي معهم يكون سوبر".

واختتم اللاعب الإماراتي حديثه قائلًا: "الجماهير تعطي دافع معنوي وحماسي قوي جدًا، ومن المفترض في وجود جمهورهم وعلى ملعبهم لا أحد يستطيع الفوز على الاتحاد".

ويعاني نادي الاتحاد في المواسم الأخيرة لتراجع النتائج، والبعد عن المراكز المتقدمة في الدوري السعودي للمحترفين.