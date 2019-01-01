علي مبخوت: من يفقد التركيز في المواعيد الكبيرة يخسر البطولات!

مهاجم الإمارات علي مبخوت يؤكد أن فريقهم يفكر في البطولة مباراة بمباراة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب علي مبخوت مهاجم منتخب الإمارات عن سعادته بتأهلهم لقبل نهائي كأس الأمم الآسيوية في نسختها السابعة عشر، والتي تستضيفها الأراضي الإماراتية في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

مبخوت كان قد أحرز هدف فوز الأبيض على حامل لقب النسخة الماضية المنتخب الأسترالي، ليحجز بذلك مقعدًا لمنتخب بلاده في نصف نهائي البطولة.

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وقال مبخوت في تصريحاته عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على الفوز، قدمنا مباراة كبيرة ونرغب في تقديم المزيد في المستقبل".

كما أضاف النجم الإماراتي: "حافظنا على تركيزنا طوال 90 دقيقة، من يفقد تركيزه في مثل هذه المواعيد الكبرى يعاقب بخسارة المباريات، نفكر في البطولة خطوة بخطوة ومباراة بمباراة حتى نستطيع المضي قدمًا".

يذكر أن المنتخب الإماراتي سيلتقي بالمنتخب القطري في نصف نهائي البطولة.