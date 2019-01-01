علي مبخوت: نتعامل مع المباريات بالقطعة ولم نتأهل حتى الآن

مهاجم المنتخب الإماراتي يؤكد على أن التأهل لم يأتي حتى الآن بالرغم من الفوز على الهند

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد علي مبخوت، مهاجم المنتخب الإماراتي، على أن لاعبي فريقه لم يقصروا خلال المباراة الهند، التي جمعت بينهما اليوم بكأس آسيا.

المنتخب الإماراتي حقق الفوز على نظيره الهندي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

علي مبخوت قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "حققنا الفوز على الهند بتوفيق من الله، ولم يقصر أي لاعب في الملعب، والجماهير لم تقصر".

مهاجم الأبيض الإماراتي تابع: "نركز في كل مباراة على حدى، ونأخذ كل مباراة قطعة قطعة، ولم نضمن إلى الآن التأهل، وسنلعب المباراة القادمة لتحقيق الفوز".

واختتم مبخوت الذي سجل الهدف الثاني تصريحاته، موجهًا الشكر إلى جماهير الإمارات حيث قال: "الجماهير دائمًا على الوعد ولا يقصروا أبدًا في دعم الأبيض".

المنتخب الإماراتي يحتاج لتحقيق الفوز في مباراة تايلاند القادمة، من أجل التأهل إلى دور الـ16 بكأس أم آسيا.