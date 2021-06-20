علي مبخوت .. الجزيرة يكشف الحقيقة كاملة ويصدم الاتحاد

تعرف على حقيقة اقتراب مبخوت من الانضمام إلى الاتحاد

كشف نادي الجزيرة الإماراتي، حقيقة ما تردد حول اقتراب علي مبخوت مهاجم "فخر أبو ظبي"، من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت على أن مبخوت في طريقه للانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد قادمًا من الجزيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ما الذي تردد عن صفقة مبخوت والاتحاد؟

أكدت صحيفة "مكة" السعودية على أن إدارة نادي الجزيرة وافقت على العرض المقدم من جانب نادي الاتحاد، للتعاقد مع علي مبخوت بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلمة الحسم أصبحت الآن عند إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، والتي ستحدد إذا سيتم التعاقد مع اللاعب أم لا.

ما هو رد نادي الجزيرة على ما تردد؟

من جانبه، أكد حسين سهيل، مدير فريق نادي الجزيرة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الجزيرة" الإماراتي، على أن ناديه متمسكًا بالمهاجم الدولي علي مبخوت.

سهيل شدد على أن مبخوت مستمر مع الجزيرة خلال الموسم القادم، ولا يوجد اتجاه لرحيله أو التفريط في خدماته، وذلك تعليقًا منه على ما تم تداوله عن اقتراب انتقال مبخوت إلى الاتحاد.

مدير فريق الجزيرة أشار إلى أن علي مبخوت مرتبطًا بعقد حاليًا مع الجزيرة لمدة موسم إضافي، سينتهي خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الاتجاه حاليًا هو لتجديد تعاقده.

لماذا يبحث الاتحاد عن مهاجم مميز؟

ويسعى نادي الاتحاد للتعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة المقبلة، ليحل مكان المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف العميد.

بريجوفيتش لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده خلال الموسم الماضي، ويحتاج العميد لمهاجم أجنبي مميز من أجل حل أزمته الهجومية، ولذلك تم تداول أخبارًا تفيد بأن العميد يتفاوض مع مبخوت.

والأمر الذي قد يعطل مسألة تعاقد نادي الاتحاد مع لاعبين جدد، هو احتمالية عدم قدرة العميد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بسبب الديون المستحقة على النادي، والتي وصلت إلى 140 مليون ريال.

لماذا يريد الاتحاد التعاقد مع علي مبخوت؟

يعد علي مبخوت واحدًا من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة الإماراتية، ويقدم مستويات مميزة خلال السنوات الماضية، حيث استطاع مؤخرًا أن يساهم في تسجيل 37 هدفًا خلال 25 مباراة، بتسجيله 25 هدفًا وصناعة 12 ببطولة دوري الخليج العربي الإماراتي 2020-2021.

وقاد علي مبخوت منتخب الإمارات لتخطي المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعدما سجل خلال دور المجموعات 10 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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