علي الحبسي: ظروف لقاء الباطن كانت صعبة والأهم الفوز

حارس مرمى الهلال يتحدث عن الفوز على الباطن بصعوبة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد العماني علي الحبسي، حارس مرمى فريق نادي الهلال، على أن مواجهة فريق نادي الباطن كانت صعبة بسبب الأمطار والرياح القوية وأيضًا البرد.

الهلال حقق الفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة التاسعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الحبسي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز على الباطن، والحصول على نقاط المباراة كاملة، والمحافظة على فارق النقاط بيننا وبين الهلال".

جوميز سجل اليوم هدفه الثالث في شباك الباطن، ليصبح أكثر فريق تلقى أهدافًا من الأسد الفرنسي ✔️



الدور الأول ⚽️⚽️

الدور الثاني ⚽️#الباطن_الهلال pic.twitter.com/rYTVCKBGN0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 8, 2019

حارس الهلال تابع: "صعوبة المباراة كانت في الأجواء، خصوصًا الشوط الثاني رياح قوية لصالح الباطن، وتمكن الباطن من التعادل، وبعدها حصل الطرد، ولكن نجحنا في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط".

وعن فارق النقاط مع النصر، قال علي الحبسي: "فارق النقاط مع النصر غير مريح، ولكن علينا أن نركز في كل المباريات المقبلة، ويكون هدفنا هو تحقيق الفوز فقط، وأتمنى الحفاظ على هذا الفارق وتكون الأمور في تحت أيدينا".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط.