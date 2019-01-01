علي الحبسي: شعرت مع الهلال بأنني وسط أهلي في عمان

الحارس العماني يبعث برسالة مؤثرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه العماني علي الحبسي، حارس مرمى فريق نادي الهلال السعودي السابق، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد رحيله عن الزعيم.

الحبسي أعلن رحيله عن نادي الهلال منذ أيام، بعد قرار الجهاز الفني للفريق، بالاستغناء عن خدماته خلال الفترة الحالية.

الحبسي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يودع فيها نادي الهلال وجماهيره.

مررت في حياتي الاحترافية بمحطات وتجارب كثيرة ، ولعل تجربة التواجد بنادي الهلال كانت من اكثر التجارب استقرارا على مستوى الجانب النفسي ، فلا أخفيكم باني شعرت بشعور لا اشعر به الا اثناء تواجدي بين اهلي في عمان . @Alhilal_FC #شكرا_علي_الحبسي pic.twitter.com/N7fB9XbFXu — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) July 21, 2019

وجاء نص التغريدة كالآتي:

"مررت في حياتي الاحترافية بمحطات وتجارب كثيرة، ولعل تجربة التواجد بنادي الهلال كانت من أكثر التجارب استقرارا على مستوى الجانب النفسي، فلا أخفيكم بأني شعرت بشعور لا أشعر به، إلا أثناء تواجدي بين أهلي في عمان".

علي الحبسي سبق له ولعب للعديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها بولتون وويجان أتليتك، قبل اتخاذ خطوة الانتقال إلى الهلال.

وكانت بعض التقاارير الصحفية قد أشارت إلى أن الحبسي يسعى للعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى.